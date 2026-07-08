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        Haberler Gündem Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki sözlerine soruşturma başlatıldı

        Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki sözlerine soruşturma başlatıldı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu hakkında, yargılandığı davanın duruşmasında sarf ettiği sözler nedeniyle "kamu görevlisini tehdit" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 19:49 Güncelleme:
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        Ekrem İmamoğlu'nun mahkemedeki sözlerine soruşturma başlatıldı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2026/208 Esas sayılı dosyasında sanık Ekrem İMAMOĞLU hakkında, 08/07/2026 tarihli duruşmada, mahkeme heyeti önünde sarf ettiği, “ben savunma yapmam, ben yargılayacağım, yargılayacağım merak etmeyin, ben iddianameyi yapanları yargılayacağım...” şeklindeki sözleri nedeniyle, “kamu görevlisini tehdit” suçundan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır.

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