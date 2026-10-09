El frenini çekmedi, denize düştü
Çanakkale'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, denize düştü. Olayda yaralanan olmazken, otomobil 3 saatlik çalışmayla vinçle denizden çıkarıldı
Giriş: 09 Ekim 2026 - 17:10 Güncelleme:
Çanakkale'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, denize düştü. Araç, vinçle sudan çıkarıldı.
DHA'nın haberine göre olay, saat 13.30'da Kepez beldesi Boğazkent Mahallesi Lodos Sokak'ta meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, denize düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis dalgıç, sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, otomobil 3 saatlik çalışmayla vinçle denizden çıkarıldı.
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