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        Haberler Gündem 3. Sayfa Elleri arkadan bağlı olarak ölü bulundu!

        Elleri arkadan bağlı olarak ölü bulundu!

        Antalya'da meydana gelen korkunç olayda, zeytinlik alanda elleri arkadan bağlı olan bir genç ölü bulundu. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 17:39 Güncelleme:
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        Elleri arkadan bağlı ölü bulundu!

        Antalya'nın Kepez ilçesindeki zeytinlik alanda, elleri arkadan bağlı halde olan bir genç ölü olarak bulundu.

        AA'da yer alan habere göre zeytinlik alanından geçen kişi yerde birinin hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yapılan incelemede elleri arkadan bağlı olarak bulunan ve hayatını kaybettiği anlaşılan kişinin üzerinden Mehmet Beyazıtlı (25) adında düzenlenen kimlik çıktı.

        Cenaze otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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