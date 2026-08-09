Emniyet Genel Müdürlüğüne 6 bin 250 kadro

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan karar ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilatına birinci derecede 925 başmüfettiş, birinci derecede 200 merkez emniyet müdürü ve dereceleri 2 ila 5 arasında değişen 425 emniyet amiri olmak üzere bin 550 kadro ihdas edilecek. Ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatına 500 bilgisayar işletmeni ve yine dereceleri 2 ila 5 arasında değişen 4 bin 200 emniyet amiri kadrosu ihdas edilecek.

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