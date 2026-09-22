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        Haberler Gündem Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı’nın savcıya yönelik sözlerine soruşturma

        Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan Enver Altaylı’nın savcıya yönelik sözlerine soruşturma

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı'nın savcıya "Kendine dikkat et daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklindeki sözleri hakkında resen soruşturma başlattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22 Eylül 2026 - 20:51 Güncelleme:
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        Enver Altaylı'ya yeni soruşturma

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında tutuklanan eski istihbaratçı ve FETÖ hükümlüsü Enver Altaylı’nın sözlerine yönelik resen soruşturma başlattı.

        Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımızca maktul Kaşif Kozinoğlu isimli şahsın kasten öldürülmesi sebebiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Enver Altaylı hakkında, ifade esnasında soruşturmayı yürütmeye yetkili cumhuriyet başsavcı vekiline yönelik olarak, 'Kendine dikkat et, daha gençsin. Sen kimsin, seninle bir gün görüşeceğiz, hesaplaşacağız" şeklinde söylemlerde bulunması sebebiyle kamu görevlisine karşı tehdit suçundan dolayı resen soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" ifadelerine yer verildi.

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        #kaşif kozinoğlu
        #enver altaylı
        #haberler
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