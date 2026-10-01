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        Haberler Gündem 3. Sayfa Erzincan'da balkondan düşen yaşlı kadın öldü

        Erzincan'da balkondan düşen yaşlı kadın öldü

        Erzincan'da 4. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 01:45 Güncelleme:
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        Balkondan düşen yaşlı kadın öldü

        Erzincan'da, Akşemsettin Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düşen Neriman Y. (77), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KURTARILAMADI

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan yaşlı kadını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. AA'nın haberine göre, Neriman Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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