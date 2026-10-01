Erzincan'da balkondan düşen yaşlı kadın öldü
Erzincan'da 4. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Giriş: 01 Ekim 2026 - 01:45 Güncelleme:
Erzincan'da, Akşemsettin Mahallesi'nde bir apartmanın 4. katındaki evinin balkonundan dengesini kaybedip düşen Neriman Y. (77), yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan yaşlı kadını Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. AA'nın haberine göre, Neriman Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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