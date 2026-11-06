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        Haberler Gündem Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı hayatı etkilemeye başladı

        Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı hayatı etkilemeye başladı

        Doğu Anadolu'da sağanak yağış yerini kara bıraktı. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışı, kent merkezlerini ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü. Sarıkamış'ta mevsimin ilk karıyla birlikte çocuklar sokaklara çıkarken, sürücüler buzlanmaya karşı uyarıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 22:09 Güncelleme:
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        Doğu'da kar yağışı etkili oldu

        Doğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Erzurum'da kent merkezi ve tarihi mekanlar beyaza bürünürken, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı ulaşımı etkiledi. Kars'ta ise şehir merkezine kadar inen kar, Sarıkamış'ta sevinçle karşılandı. Çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaparken, yetkililer sürücülere buzlanma uyarısında bulundu.

        ERZURUM'DA KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ

        Erzurum'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini sis ve kar yağışına bıraktı. Şiddetini artıran kar, kısa sürede kent merkezini beyaza bürüdü. Karla kaplanan tarihi mekanlar görüntülenirken, Palandöken Kayak Merkezi'ne çıkan bazı vatandaşlar yoğun kar yağışı altında fotoğraf ve video çekti.

        ARDAHAN'DA YÜKSEK KESİMLER KARLA KAPLANDI

        Ardahan'da kar yağışı özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili oldu. Yağışla birlikte kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

        Kar yağışı, kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na ulaşımı sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda etkisini artırdı. Sulakyurt köyünün yaylaları ve yol kenarındaki trafik levhaları da karla kaplandı.

        Yetkililer, özellikle akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        KARS'TA SAĞANAK YERİNİ KARA BIRAKTI

        Kars'ta gün boyunca yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde kent merkezine kadar ulaştı. Sağanağın yerini kara bırakmasıyla cadde ve sokaklar beyaza büründü.

        Kent sakinlerinden Ömer Terim, kar yağışı nedeniyle sürücüleri uyararak kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkılmaması gerektiğini söyledi.

        SARIKAMIŞ'TA MEVSİMİN İLK KARI SEVİNDİRDİ

        Kars'ın Sarıkamış ilçesine mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte ilçe merkezi beyaza büründü. Vatandaşlar araçlarının üzerinde ve evlerinin önünde biriken karları temizlerken, çocuklar kar topu oynayıp kardan adam yaptı.

        İlçe sakinlerinden Zeki Gök, kar yağışını beklediklerini belirterek, "Kar yağışımız başladı, şükürler olsun. Kar, dün dağlara, bugün de şehir merkezine yağdı. İnşallah bol ve bereketli bir sezon geçirmiş oluruz, Sarıkamış için hayırlı olsun" dedi.

        Erkan Seçilir de kar yağışının devam etmesini temenni ederek, "Bugün şehir merkezine kar yağdı. İnşallah böyle devam ederse sabaha kadar her tarafı kapatır" ifadelerini kullandı.

        Kar yağışını eğlenceye dönüştüren çocuklardan Nehir Yanardağ ise "Kar yağmasına çok sevindik, çok eğleniyoruz, birbirimizle oyun oynuyoruz, kardan adam yapıyoruz" diye konuştu.

        FOTO: AA

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