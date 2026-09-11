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        Haberler Gündem Güncel Eşine ve gelen polislere saldıran şüpheli gözaltına alındı!

        Eşine ve gelen polislere saldıran şüpheli gözaltına alındı!

        Bursa'da eşine saldırdığı öne sürülen şüpheli, çağırılan polis ekiplerine de saldırınca etkisiz hale getirilip gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Eylül 2026 - 09:21 Güncelleme:
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        Eşine ve polislere saldırdı! Yakalandı!

        Bursa'da eşine saldırdığı öne sürülen şüpheli, çağırılan polis ekiplerine de saldırınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Çevre Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

        Selim A., iddiaya göre henüz bilinmeyen nedenle eşine saldırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

        Selim A. gelen polis ekiplerine de saldırınca biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirilip gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Selim A.'nın daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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