Eski Devlet Bakanı Nihat Matkap, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı
Eski Devlet Bakanı ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Olağanüstü kurultay talebinin yerine getirilmemesi ve mahkeme sürecinin uzamasını gerekçe gösteren Matkap, kararının kişisel bir kırgınlıktan kaynaklanmadığını belirtti
Giriş: 06 Kasım 2026 - 21:38 Güncelleme:
Eski Devlet Bakanı ve eski Hatay Milletvekili Nihat Matkap, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Matkap, 38. Kurultay delegelerinin noter onaylı imzalarla yaptığı olağanüstü kurultay başvurusunun parti yönetimi tarafından yerine getirilmediğini ve konuyla ilgili mahkeme sürecinin uzadığını belirterek istifa kararı aldığını ifade etti.
CHP'nin kuruluş değerlerinden ve demokratik anlayışından uzaklaştığını savunan Matkap, kararının kişisel bir kırgınlık ya da siyasi hesaplaşmadan kaynaklanmadığını söyledi. Partiden ayrılmasına rağmen Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adalete olan bağlılığını sürdüreceğini belirtti.
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