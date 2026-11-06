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        Haberler Gündem Politika Eski Devlet Bakanı Nihat Matkap, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

        Eski Devlet Bakanı Nihat Matkap, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

        Eski Devlet Bakanı ve Hatay Milletvekili Nihat Matkap, CHP'den istifa ettiğini duyurdu. Olağanüstü kurultay talebinin yerine getirilmemesi ve mahkeme sürecinin uzamasını gerekçe gösteren Matkap, kararının kişisel bir kırgınlıktan kaynaklanmadığını belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 21:38 Güncelleme:
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        Nihat Matkap CHP'den istifa etti

        Eski Devlet Bakanı ve eski Hatay Milletvekili Nihat Matkap, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Matkap, 38. Kurultay delegelerinin noter onaylı imzalarla yaptığı olağanüstü kurultay başvurusunun parti yönetimi tarafından yerine getirilmediğini ve konuyla ilgili mahkeme sürecinin uzadığını belirterek istifa kararı aldığını ifade etti.

        CHP'nin kuruluş değerlerinden ve demokratik anlayışından uzaklaştığını savunan Matkap, kararının kişisel bir kırgınlık ya da siyasi hesaplaşmadan kaynaklanmadığını söyledi. Partiden ayrılmasına rağmen Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adalete olan bağlılığını sürdüreceğini belirtti.

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