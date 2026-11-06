Eski Devlet Bakanı Nihat Matkap, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı

Eski Devlet Bakanı ve eski Hatay Milletvekili Nihat Matkap, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Matkap, 38. Kurultay delegelerinin noter onaylı imzalarla yaptığı olağanüstü kurultay başvurusunun parti yönetimi tarafından yerine getirilmediğini ve konuyla ilgili mahkeme sürecinin uzadığını belirterek istifa kararı aldığını ifade etti.

CHP'nin kuruluş değerlerinden ve demokratik anlayışından uzaklaştığını savunan Matkap, kararının kişisel bir kırgınlık ya da siyasi hesaplaşmadan kaynaklanmadığını söyledi. Partiden ayrılmasına rağmen Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve adalete olan bağlılığını sürdüreceğini belirtti.