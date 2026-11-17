Vinci kundakladılar! Akılalmaz tespit!
Hatay'da park halindeki vinci benzin dökerek kundaklayan maskeli 2 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı. Şüphelilerin, vinç sahibinin eski ortağı tarafından tutulduğu ve kundaklama olayının planlandığı ortaya çıktı
Hatay’da park halindeki vinci benzin dökerek kundaklayan maskeli 2 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak tutuklandı. Vinci maske takarak yaktıkları anbean kameraya yansıyan şüphelilerin, vinç sahibinin eski ortağı tarafından tutulduğu ve kundaklama olayının planlandığı ortaya çıktı.
İHA'nın haberine göre olay, 9 Kasım günü saat 03.00 sıralarında Antakya ilçesinde meydana geldi. Park halindeki vincin yanması üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ve saha çalışması yapan ekipler, yangının yüzlerini maskeyle gizleyen 2 kişinin araca benzin dökerek ateşe vermesi sonucu çıktığını belirledi.
Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen B.F. ve M.S. düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, kundaklama olayının vinç sahibinin eski ortağı tarafından planlandığı ve şüphelilerin bu kişi tarafından tutulduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin, akaryakıt istasyonundan plastik şişeyle yakıt aldıkları ve maske takarak vinci yaktıkları anlar kameraya yansıdı.