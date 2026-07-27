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        Haberler Gündem Güncel Eskişehir'de "Arabasız Pazar" etkinliği ile Atatürk Bulvarı yayalara açıldı

        Eskişehir'de "Arabasız Pazar" etkinliği ile Atatürk Bulvarı yayalara açıldı

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin "Arabasız Pazar" etkinliğinde Atatürk Bulvarı bir günlüğüne araç trafiğine kapatıldı. Çocuklar, bisikletliler ve yayalar bulvarı özgürce kullanırken, "26 İndirim Günleri" kampanyası da kent esnafına hareketlilik kazandırdı. Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de stantları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 27 Temmuz 2026 - 14:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Eskişehir'de "Arabasız Pazar" etkinliği

        Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşımı teşvik etmek ve çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlediği "Arabasız Pazar" etkinliğini bu ay da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında saat 16.00 ile 22.00 arasında Atatürk Bulvarı'nın Dr. Sadık Ahmet Bulvarı ile MMM Migros arasındaki tek yönlü 700 metrelik bölümü motorlu araç trafiğine kapatıldı. Gün boyunca yayalara ve bisikletlilere ayrılan bulvar, çocukların oyun oynadığı, ailelerin yürüyüş yaptığı ve bisiklet tutkunlarının güvenle pedal çevirdiği rengarenk bir yaşam alanına dönüştü.

        Eskişehirlilerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de stantları gezerek vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlik alanında vatandaşlarla sohbet eden, çocuklarla yakından ilgilenen ve keyifli anlar yaşayan Başkan Ünlüce, Arabasız Pazar uygulamasının kent yaşamına kattığı değere dikkati çekti.

        Başkan Ünlüce, "Atatürk Bulvarı'nı bir günlüğüne araç trafiğinden arındırarak kentimizi yaya, bisiklet ve sosyal yaşamın ön planda olduğu bir atmosfere dönüştürdük. Çocuklarımızın oyun oynadığı, bisikletlerin özgürce yol aldığı, komşuların selamlaştığı bu güzel tablo, şehrimizi farklı ulaşım alışkanlıklarıyla da paylaşabileceğimizi bir kez daha gösterdi. Katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

        Etkinlik boyunca kurulan stantlarda çevre, sürdürülebilir ulaşım ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmeler yapılırken, Atatürk Bulvarı müzikle de renklendi. "Sokakta Müzik Var" etkinliği kapsamında sahne alan müzisyenler, canlı performanslarıyla bulvara festival havası kattı. Vatandaşlar müzik eşliğinde yürüyüş yapıp dans ederek keyifli bir pazar akşamı geçirdi.

        Öte yandan, her ayın 26'sında düzenlenen "26 İndirim Günleri" kampanyası kapsamında kent esnafı bu ay da vatandaşları cazip fırsatlarla buluşturdu. Kampanyaya katılan birçok işletme, farklı ürün gruplarında sunduğu indirimlerle alışverişe hareketlilik kazandırırken, vatandaşlar da avantajlı fiyatlardan yararlanma imkanı buldu. Esnaf, düzenli olarak gerçekleştirilen kampanyanın hem tüketicilerin bütçesine katkı sağladığını hem de çarşı ve alışveriş noktalarındaki ticari canlılığı artırdığını ifade etti.

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