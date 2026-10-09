Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak doğumlu M.S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında TEM Daire Başkanlığı ile Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve geçmişte DEAŞ içerisinde farklı konumlarda faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan M.S.F'nin adresine operasyon düzenlendi.

EVİNDE DİJİTAL MATERYALLER VE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, dijital materyaller ile kırmızı bülten içeriğinde belirtilen pasaport ele geçirildi.

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Gözaltına alınan M.S.F., emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

FOTO: DHA