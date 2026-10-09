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        Haberler Gündem Güvenlik Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt içerisinde farklı konumlarda faaliyet yürüttüğü belirlenen Irak doğumlu şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 22:51 Güncelleme:
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        Eskişehir'de DEAŞ operasyonu: 1 tutuklama

        Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak doğumlu M.S.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturma kapsamında TEM Daire Başkanlığı ile Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin koordineli çalışmaları sonucunda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve geçmişte DEAŞ içerisinde farklı konumlarda faaliyet yürüttüğü yönünde bilgiler bulunan M.S.F'nin adresine operasyon düzenlendi.

        EVİNDE DİJİTAL MATERYALLER VE PASAPORT ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada, dijital materyaller ile kırmızı bülten içeriğinde belirtilen pasaport ele geçirildi.

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        Gözaltına alınan M.S.F., emniyetteki işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Başsavcılık, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

        FOTO: DHA

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        #Eskişehir
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