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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eskişehir’de havuza düşen 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti

        Eskişehir’de havuza düşen 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti

        Eskişehir'de havuzda kadınlar bölümüne düşen 4 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 22:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Havuza düşen 4 yaşındaki çocuk öldü

        Eskişehir’in Beylikova ilçesindeki Yalınlı Doğrul Havuzu'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda 4 yaşındaki E.A. isimli kız çocuğu, havuzun kadınlar bölümüne düştü.

        İhbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi. E.A.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı

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