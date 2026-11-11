Fatih'te Yedikule Bostanları fidan dikimi

Fatih Fatih Belediyesi, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü dolayısıyla tarihî Yedikule Bostanları'nda ağaçlandırma çalışması başlattı. Türkiye genelinde ağaçlandırma seferberliğine dikkat çekilen günde, ilk fidan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan tarafından dikildi.

Tarihî kara surlarının hemen yanı başında bulunan Yedikule Bostanları'nda toplam 250 fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor. Çalışmayla bölgenin yeşil dokusunun güçlendirilmesi, doğal çevrenin korunması ve tarihî bostan kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

İstanbul'un köklü tarımsal mirasının önemli örneklerinden olan Yedikule Bostanları, yüzyıllardır süregelen üretim geleneğiyle şehrin tarihî ve kültürel hafızasında özel bir yere sahip. Fatih Belediyesi tarafından yaklaşık 25 bin metrekarelik alanda yürütülen çalışmalarla tarihî bostanların özgün kimliği korunurken geleneksel tarımsal üretimin sürdürülmesi ve alanın doğal dokusunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

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Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen ağaç dikimi de bu koruma ve yaşatma çalışmalarının bir parçasını oluşturuyor.

"TOPRAĞA DİKTİĞİMİZ AĞAÇ, GELECEĞE BIRAKTIĞIMIZ BİR EMANETTİR"

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, etkinlik dolayısıyla yaptığı açıklamada, Yedikule Bostanları'nın İstanbul'un tarihî kimliği ve üretim kültürü açısından taşıdığı öneme dikkati çekerek şunları söyledi:

"Yedikule Bostanları, İstanbul’un asırlardır yaşayan üretim kültürünün en kıymetli miraslarından biridir. Biz burayı yalnızca bir yeşil alan olarak değil, tarihimizin, toprağımızın ve üretim geleneğimizin yaşadığı özel bir mekân olarak görüyoruz.

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Millî Ağaçlandırma Günü’nde ilk ağacımızı toprakla buluşturduk. Toplam 250 ağaçla bu tarihî alanın yeşil dokusunu daha da güçlendireceğiz. Toprağa diktiğimiz her ağaç, geleceğe bıraktığımız bir emanettir. Fatih’imizin tarihî mirasını korurken doğasını da yaşatmaya, gelecek nesillere daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir bırakmaya kararlıyız."