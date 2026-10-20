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        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kaza! Kesilen ağaç üzerine düştü!

        Feci kaza! Kesilen ağaç üzerine düştü!

        Aksaray'da yaşanan feci kazada, kesilen ağacın altında kalan Beyazıt Yeşilöz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 15:13 Güncelleme:
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        Feci kaza! Kesilen ağaç üzerine düştü!
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        Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde kesilen ağacın altında kalan Beyazıt Yeşilöz (58), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, Kedirli köyünde meydana geldi. Camili köyünde oturan 6 çocuk babası Beyazıt Yeşilöz, yardım için ağaç kesimin yapılacağı Kedirli köyüne gitti. Burada Hazret E.'nin (24) kestiği kavak ağacı, Yeşilöz'ün üzerine devrildi.

        Ağacın altında kalan Yeşilöz, yaralandı. Ağacın altından çıkarılan Yeşilöz, ihbar çağrılan ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yeşilöz, burada yaşamını yitirdi. Hazret E. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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