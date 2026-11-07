Fenerbahçe kafilesine yönelik silahlı saldırının iddianamesinde 5 şüpheliye ağır suçlama

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 11 yıl sonra önemli gelişmeler yaşandı. Yeni deliller doğrultusunda yeniden açılan soruşturmada, şüphelilerin telefon görüşmeleri, baz istasyonu kayıtları, ayak izleri ve kriminal bulgular mercek altına alındı. Hazırlanan iddianamede saldırının önceden planlandığı değerlendirilirken, aralarında tutukluların da bulunduğu 5 şüpheli hakkında 39 kişiye yönelik tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan ceza talep edildi.

11 YIL ÖNCEKİ SALDIRIDA YENİ DELİLLER

Çaykur Rizespor deplasmanından dönen Fenerbahçe kafilesini taşıyan 53 DE 618 plakalı otobüse, 4 Nisan 2015'te Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki viyadük mevkisinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran ağır yaralanırken, futbolcular ve teknik heyet büyük tehlike atlattı.

Soruşturma kapsamında 2020 yılında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığı kararı, 2026'da elde edilen yeni deliller üzerine kaldırıldı. Soruşturmanın genişletilmesinin ardından 12 klasörlük delil dosyası hazırlandı ve iddianame Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

"EVDEYDİM" SAVUNMASI BAZ KAYITLARIYLA ÇELİŞTİ

Savcılığın olay gecesine ait dijital veriler üzerinde yaptığı incelemede, şüpheliler Yusuf Ö., Hakan H., Emiral A., Özgür E. ve Özden R. K.'nin iletişim trafiğinin saldırının gerçekleştiği saat 22.18'de en yoğun seviyeye ulaştığı belirlendi.

İddianamede, olay akşamı evinde olduğunu savunan Yusuf Ö.'nün ifadeleriyle baz istasyonu kayıtlarının örtüşmediği kaydedildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) alınan 54 farklı baz istasyonuna ait verilerin incelenmesi sonucunda, şüphelinin saldırı öncesinde takım otobüsündeki futbolcu ve teknik ekip personelinin de sinyal aldığı Sürmene Yemişli Mahallesi'ndeki baz istasyonundan sinyal verdiği tespit edildi.

Ayrıca saldırının gerçekleştirildiği noktaya ulaşan patikada bulunan ayakkabı izinin, Yusuf Ö.'nün ikametinin bulunduğu güzergahla uyumlu olduğu belirlendi.

SALDIRININ ÖNCEDEN PLANLANDIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

İddianamede, Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği ve eylemin önceden planlandığı değerlendirmesine yer verildi.

Şüphelilerden Hakan H., Emiral A. ve Özgür E.'nin otobüsün geçişini takip ederek gözcülük yaptığı, Yusuf Ö. ve Özden R. K.'ye bilgi aktardığı belirtildi.

Saldırı noktasına yaklaşık 130 metre uzaklıktaki Devran Deresi'nde, olayda kullanılan 12 kalibrelik süperpoze av tüfeği ele geçirildi. Kriminal incelemede, iri saçma taneleri atan tüfekle otobüse yaklaşık 40 metre mesafeden, silahın etkili menzili içinden ateş açıldığı saptandı.

39 KİŞİYE YÖNELİK ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLAMASI

İddianamede, iki el ateşin de doğrudan otobüsün şoför bölümüne ve Ufuk Kıran'ın baş bölgesine yöneltilmesi nedeniyle saldırganların öldürme kastıyla hareket ettiği değerlendirmesi yapıldı.

Yüksek hızla ilerleyen otobüsün şoförünün vurulması halinde aracın şarampole veya denize yuvarlanabileceğine dikkat çekilerek, saldırının yalnızca şoföre değil, otobüste bulunan 39 kişinin tamamına yönelik olduğu belirtildi.

Aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 5 kişi hakkında, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından hazırlanan iddianame Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.