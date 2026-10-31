Fon soruşturmasında 2 kişinin mal varlıklarına tedbir

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

AA'nın haberine göre, Başsavcılıkça, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir konuldu.