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        Haberler Gündem Güncel Fon soruşturmasında 2 kişinin mal varlıklarına tedbir

        Fon soruşturmasında 2 kişinin mal varlıklarına tedbir

        Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir kararı alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Ekim 2026 - 01:06 Güncelleme:
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        Fon soruşturmasında 2 kişinin mal varlıklarına tedbir

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.

        AA'nın haberine göre, Başsavcılıkça, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir konuldu.

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