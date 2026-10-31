Fon soruşturmasında 2 kişinin mal varlıklarına tedbir
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Enver Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir kararı alındı
Giriş: 31 Ekim 2026 - 01:06 Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması sürüyor.
AA'nın haberine göre, Başsavcılıkça, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Akkaya ile Lydia Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çevik'in mal varlıklarına ve finansal işlemlerine tedbir konuldu.
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