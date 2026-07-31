Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Foreks soruşturmasında 25 gözaltı kararı

        Foreks soruşturmasında 25 gözaltı kararı

        İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, kıymetli maden ve dövizlerden foreks yöntemiyle yüksek kazanç sağlama vaadiyle 12 kişiyi 850 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 10:02 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Foreks soruşturmasında 25 gözaltı kararı

        Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında alınan beyanlar, hesap hareketlerine yönelik MASAK raporu ve vergi başmüfettişi tarafından hazırlanan bilirkişi raporundaki finansal analiz sonucunda şüphelilerin, yüksek kar vaadiyle mağdurları kıymetli maden ve döviz alış-satış yaptıklarına ikna edip 850 milyon lira dolandırarak haksız kazanç elde ettiklerinin belirlendiği kaydedildi.

        AA'da yer alan habere göre Y.K'nin elebaşı olduğu çıkar amaçlı suç örgütünün, mağdurlardan para temin ederek zaman kısıtlaması olmaksızın kıymetli maden ve dövizlerden foreks yöntemiyle yüksek kazanç sağlama vaadinde bulunduğu aktarılan açıklamada, bu şekilde 12 mağdura yönelik suç teşkil eden eylem gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne 25 şüpheliye yönelik İstanbul, Antalya, Ankara ve Sakarya'daki 21 ev ve 6 iş yerine eş zamanlı arama, el koyma ve gözaltı talimatı verildiği, şüphelilerin tüm mal varlıklarına ve 6 iş yerine mahkeme kararıyla el konulduğu ifade edildi.

        *Temsili fotoğraf: DHA

        ÖNERİLEN VİDEO

        İki aile arasında silahlı kavga: 3 yaralı

        Şanlıurfa'da, kız alıp verme meselesi nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olaya karıştığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.(DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 milyarlık operasyon
        2 milyarlık operasyon
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        En düşük emekli aylığı artırıldı, otomobillerde asgari ÖTV getirildi ve ehliyette yeni dönem başladı
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        80 yıl sonra Japonya istihbarat teşkilatı kuruyor
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Dünyada en çok hangi otomobil markaları satılıyor?
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Netflix BBC’yi solladı, YouTube tahtı zorluyor
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Burada sıcaklık 441 derece! Ormanlarımızda son durum!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Yangına koşan itfaiye eri yürekleri yaktı!
        Avrupa alevlerle mücadele ediyor
        Avrupa alevlerle mücadele ediyor
        "Mühendis Italiano!"
        "Mühendis Italiano!"
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Yarışmadan 1 milyon dolar kazandı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Gazze için kapsamlı barış taslağı
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Trump: Hamas silahsızlanacak
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        Kayıp çocuk gübre kuyusunda bulundu! Ölüm nedeni otopsiyle netleşecek!
        2 çocuk babası meme kanserini yendi! İki memesi de alındı
        2 çocuk babası meme kanserini yendi! İki memesi de alındı
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        Cennet Koyu'nda aile saadeti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        Ünlü oyuncudan akademik başarı
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak
        En yeni lüks: Doğal ve sade olmak