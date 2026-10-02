Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Agitoğlu, geleneğin önemine dikkat çekerek, "Burada atalarımızdan kalan yüzyıllardır devam ettirilen çok önemli bir tören yapılıyor. Bu tabii köklü kültürümüzün, atalarımızın, medeniyetimizin bir tezahürüdür. Her yıl burada insanlar sevinçle toplanıyorlar. Avrupa'dan, İstanbul'dan, Ankara'dan, değişik illerden buralı olan hemşehrilerimiz geliyorlar. Bu, birlik ve beraberliğe dair güzel şeyler veriyor bize. Bu hem Müslümanlığımızın bize gösterdiği, öğrettiği bir şeydir hem de köklü kültürümüzün bize öğrettiği bir şeydir. Burada toplandığımız zaman ölmüşlerimize dualar ediyoruz. Memleketimizin huzuru, birliği, beraberliği için burada dualar ediyoruz. Kur'an-ı Kerimler okunuyor, Mevlid-i Şerifler okunuyor. Bunun devam ettirilmesini biz de temenni ediyoruz. Hepimizin buna destek vermesi gerekiyor" dedi.