Mesire alanının yanına kayak tesisinin kurulması ile ilgili planlamaların devam ettiğini belirten Bozkurt, şöyle konuştu: "İnşallah hem mesire alanı hem kayak tesisi Eleşkirt'e değer katacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşil şehir vizyonu kapsamında hayata geçirdiği birçok millet bahçesi, mesire alanları hakikaten vatandaşlarımızın her türlü türlü, kültürel, sosyal, sportif ihtiyaçlarına cevap veriyor. Güneykaya Mesire Alanı'mız da inşallah Eleşkirtli kardeşlerimize çok güzel bir değer katacaktır. Onlar için önemli bir buluşma noktası olacaktır. Sosyal bir yaşam alanı olacaktır."