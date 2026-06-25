Aşure Günü resimli mesajları 2026: En güzel, anlamlı Aşure Günü mesajları ve sözleri
Muharrem ayının en önemli günlerinden biri olan Aşure Günü'nün yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar sevdiklerine gönderebilecekleri anlamlı mesajları araştırmaya başladı. İslam dünyasında manevi değeri yüksek olan bu özel günde paylaşılacak dualı, ayetli ve resimli mesajlar yoğun ilgi görüyor. Birlik, bereket, paylaşma ve dayanışmanın simgesi olarak kabul edilen Aşure Günü, milyonlarca Müslüman tarafından idrak ediliyor. İşte 2026 Aşure Günü için en güzel, resimli Aşure Günü mesajları ve sözler...
Muharrem ayının gelişiyle birlikte Aşure Günü resimli mesajları gündemdeki yerin aldı. Bu nedenle vatandaşlar, ailelerine, dostlarına ve sevdiklerine gönderebilecekleri anlamlı, en güzel Aşure Günü mesajlarını araştırmaya başladı. Manevi duyguların yoğun şekilde hissedildiği bu özel günde dualar ve iyi dilekler ön plana çıkıyor. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz anlamlı, resimli Aşure Günü mesajları...
AŞURE GÜNÜ RESİMLİ MESAJLARI 2026
Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.
Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Aşure gününüz mübarek olsun.
EN GÜZEL AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2026
Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.
Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.
Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Aşure gününüz mübarek olsun.
Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.
Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.
DUALI AŞURE GÜNÜ SÖZLERİ
Allah'ım bu mübarek günde bizleri affına, rahmetine ve mağfiretine nail eyle. Aşure Günümüz mübarek olsun.
Muharrem ayının bereketiyle gönüllerimize huzur, evlerimize mutluluk nasip eyle Allah'ım.
Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri ve ettiğimiz duaları kabul buyursun.
Bu mübarek günün yüzü suyu hürmetine tüm İslam âlemine barış, sağlık ve esenlik nasip olsun.
KISA AŞURE GÜNÜ MESAJLARI
Hayırlı Aşureler. Dualarınız kabul olsun.
Muharrem ayının bereketi üzerinizde olsun.
Aşure Günü'nüz mübarek, gönlünüz huzurlu olsun.
Rabbim bu mübarek günün feyzinden hepimizi nasiplendirsin.
Birlik, bereket ve kardeşlik dolu bir Aşure Günü geçirmeniz dileğiyle.