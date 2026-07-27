En çok yuvanın oluştuğu bu kumsalda caretta carettalar için başka bir büyük tehlike olan ışıkları önleyen sazlıklar olduğunu dile getiren Dr. Ali Fuat Canbolat, "Bu sazlıklar doğal olarak ışıkların perdelenmesini sağlıyor. Ancak bazı insanlar tarafından zaman zaman bunlar yakılıyor. Ben hatırlıyorum, ilk geldiğimiz yıllarda bu sazlıklar çok daha gür ve arka taraftan ışık tutsanız o ışık kumsala gelmezdi. Zaman zaman yakılıyor. Bu da ayrı bir problem. Çünkü geri planda gelen ışık kaynaklarını perdeliyor ve bu da yavruların denize rahat ulaşmasını sağlıyor. Araç girişi, kumsaldaki çöpler ve sazlıklar. Bu üç sorundan en önemli araç girişi" dedi.