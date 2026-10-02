Can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye ekipleri gerekli kontrolleri yaptılar. Küçük bir afet oldu mahallemizde. Bir daha yaşanmaması için Rabb'imize dua ediyoruz. İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ile görüştüm, ekipleri gönderip pamuk ve mısır tarlalarının zarar tespitini yapacaklar. Mahalle genelinde tespitler devam ediyor, inşallah hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak."