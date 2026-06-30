Edirne'de 1500 dekar tarım arazisi yangında zarar gördü
Edirne'de tarım arazisinde çıkıp, geniş alana yayılan yangında buğday ve kanola ekili 1500 dekar alan zarar gördü
Giriş: 30 Haziran 2026 - 17:54 Güncelleme:
1
Edirne'de merkeze bağlı Musabeyli köyü yakınlarında, öğle saatlerinde tarım arazisinde yangın çıktı.
2
Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek kanola ve buğday ekili alana sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda Edirne Belediyesi itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi.
3
Yangına köylüler de traktörler ve su tankerleriyle müdahale etti. Geniş alana yayılan yangın, 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.