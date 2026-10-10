Kar, insanları boykota davet ederek, şu ifadeleri kullandı: "Gözyaşlarımızı şefaatçi kılarak dua etmek gibi, zalime destek verenleri boykot etmek gibi, eylemler, protestolar yapmak gibi, bir çocuk yetiştirmek gibi, elimizden gelen her ne ise 'bir benle mi olacak' demeden yangına su taşımak, sapanla taş atmak gibi. Kuşu ölen çocuğa taziyeye giden bir devlet lideri olan Resulullah'ın vicdanıyla vicdanlanmış bir nesil niyaz ederiz Rabb'imizden. Gazzelilerin onuruyla onurlanmış bir nesil ümit ederiz ümmetin kurtuluşu için. Umarız ki bizim attığımız tohumlar filizlenir de mahşerde yüzümüzü ak edecek nesillerimiz olur."