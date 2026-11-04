Küçükbaş ve büyükbaş ile mera hayvancılığından minimum maliyetle maksimum verimliliği sağlayabilmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak çalıştıklarını vurgulayan Tingiş, şunları kaydetti: "Hayvanların yaklaşık 10-12 kilometre gibi bir yol katederek su ve gölge şartlarına gitmeleri gerekiyor. Bu da hayvanların zayıflamalarına neden oluyordu. Şu an meraların ortasına yapmış olduğumuz gölgelik ve suluklar sayesinde özellikle yaz dönemi sıcak havalarda hayvanlar sularını içip gölgeliklerin altında konaklayabiliyor. Bu da hayvanların et ve süt randımanında müthiş bir gelir sağlıyor."