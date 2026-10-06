Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un işgalden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü kutlayarak, "İstanbulumuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü vesilesiyle bir aradayız. Öncelikle Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyetler diliyorum. 6 Ekim 1923, sadece işgalci gücün şehri terk ettiği bir tarih değildir. Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti, milletimizin gözbebeği İstanbul’un ruhuna ve kimliğine yeniden kavuştuğu gündür. Ay yıldızlı bayrağımızın bu topraklarda sonsuza dek dalgalanacağının ilan edildiği gündür. Şunu çok iyi biliyoruz. İstanbul, sıradan bir şehir değil. Burası medeniyetimizin kalbi, ülkemizin dünyaya açılan kapısı ve en büyük gücü. Dolayısıyla da İstanbul'un güçlü olması, Türkiye’nin güçlü olması demektir. Bu sebeple mülki idaremizle, yerel yönetimlerimizle, tüm kurumlarımızla tek bir hedefimiz var. Fatih Sultan Mehmet Han’ın emaneti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işgalden kurtardığı bu eşsiz şehri yarınlara en güçlü şekilde taşımak, Türkiye'nin geleceğine karşı sorumluluğumuzu yerine getirmek. Ben, bu vesileyle bir kez daha bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum; gazilerimize sağlık sıhhat afiyetler diliyorum" dedi.