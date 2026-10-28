Merkezde daha çok üretim yapmak istediklerini aktaran usta öğretici Özgül Kılıç, "Karnavas bezinin özelliği yüzde yüz pamuk olması. Desenlerimizin kendi bu yöremize ait olması. Motiflerimiz hepsi ayrı ayrı ve her şey el emeği. Bezin tarihinde başörtüsü olarak başlandı ama biz şu an salon takımı, sehpa, masa, konsol, şal olarak şekillendiriyoruz." diye konuştu.