Bu yıl ilk kez rafting temel eğitim kampı düzenlediklerini dile getiren Polat, "60 gencimizi rafting sporu ile buluşturduk. Federasyonlarımızın sadece bir kez gelip gitmesini değil, bu organizasyonların kurumsallaşmasını istiyoruz. Büyük ihtimalle gelecek yıl Kano Federasyonumuzla gelişim kampını yine burada gerçekleştireceğiz. Ayrıca Türkiye Rafting Şampiyonası'nın bir ayağını da Akyaka Kanyonu'nda yapmayı planlıyoruz" dedi.

Polat, Çıldır Gölü'nde de üçüncü kez yelken yarışlarına ev sahipliği yapacaklarını belirterek, Kars'ın dört mevsim spor yapılabilen bir kent olma yolunda ilerlediğini kaydetti.