Cankurtaran Celal Alpay ise, "Gençlerimize sahip çıkıyoruz. Boğulanlar oluyor, arkalarından atlıyoruz. Biz de kendi bünyemizde böyle bir çözüm bulduk. Burada hem aktivite yapıyoruz hem de çocukları kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.