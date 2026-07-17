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        Haberler Gündem Güncel Adanaü'da mahalleli "cankurtaran" ekibi kurdu

        Adanaü'da mahalleli "cankurtaran" ekibi kurdu

        Adana'da yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla serinlemek için sulama kanallarına giren çocuklar, hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyor. Her yıl yaşanan boğulma vakalarına karşı harekete geçen mahalle sakinleri ise gönüllü "cankurtaran" ekibi kurdu. Çocukları kanaldan uzaklaştırmak için nöbet tutan ekipten Celal Alpay ise, "Gençlerimize sahip çıkıyoruz. Boğulanlar oluyor, arkalarından atlıyoruz. Biz de kendi bünyemizde böyle bir çözüm bulduk. Burada hem aktivite yapıyoruz hem de çocukları kurtarıyoruz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 12:46 Güncelleme:
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        Adana'da her yıl yaşanan boğulma vakalarına karşı harekete geçen mahalle sakinleri, gönüllü "cankurtaran" ekibi kurarak çocukları kanaldan uzaklaştırmak için nöbet tutuyor.

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        Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre öğle saatlerinde hava sıcaklığı 37 dereceye ulaşırken, yüzde 90'a varan nem nedeniyle hissedilen sıcaklık 42 derecenin üzerine çıkıyor. Bunaltıcı sıcaklardan korunmak isteyen çocuklar ve gençler ise serinlemek için sulama kanallarına girerek canlarını hiçe sayıyor.

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        Her yıl onlarca kişinin sulama kanallarında boğularak yaşamını yitirmesi üzerine merkez Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde gençlerden oluşan gönüllü ekip, dönüşümlü olarak sulama kanalı çevresinde devriye görevi yapıyor.

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        Kanal kenarında nöbet tutan ekip, özellikle yüzme bilmeyen çocukları sudan çıkararak güvenli alanlara yönlendiriyor.

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        Mahalle sakinleri, tek amaçlarının yeni acıların yaşanmasını önlemek olduğunu belirterek, ailelerden çocuklarını sulama kanallarından uzak tutmalarını istiyor.

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        Mahalle sakinlerinden Yunus Oğuz, "Mahallemizin gençleri yüzme bilmeyenleri kurtarıyor. Bu sene çok fazla kişi suda boğuldu. Dört gözle burayı bekletiyoruz. 10 kişiyi burada bu çocuklar bu sene kurtardı. Yüzme bilmeyenler bu suya girmesin" dedi.

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        Cankurtaran Celal Alpay ise, "Gençlerimize sahip çıkıyoruz. Boğulanlar oluyor, arkalarından atlıyoruz. Biz de kendi bünyemizde böyle bir çözüm bulduk. Burada hem aktivite yapıyoruz hem de çocukları kurtarıyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Sulama kanalında yüzen gençlerden Alperen Yılmaz, "Hava çok sıcak, sulama kanalına girip serinliyoruz. Buraya yakın havuz yok. Paramız yok, kendi imkanlarımızla burada serinliyoruz. Yüzmeyi biliyoruz, boğulmaktan korkmuyoruz. Burada yüzme bilmeyen boğulur" diye konuştu.

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        #adana haberleri
        #cankurtaran
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