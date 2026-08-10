Sapanca'nın kıyı şeridi yeni görünümüyle vatandaşlarla buluştu
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sapanca Park projesiyle kıyıları halka kazandırılan Sapanca Gölü'nde yeni bir dönem başladı. Kırkpınar'dan itibaren 6 kilometre uzayan Sapanca Park'ın ilk etabı vatandaşların kullanımına açıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Yusuf Alemdar, "Ortaya çıkan manzara, hedefimizin ne kadar değerli ve isabetli olduğunu bize gösterdi" dedi. Sapanca Park Projesi'nin ikinci etabında ise Sapanca Sahili'nin ilk noktasından Serdivan Gölpark'a kadar uzanan yaklaşık 10 kilometrelik kıyı hattı düzenlenecek
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca kıyılarını vatandaşlarla buluşturan yeni yaşam alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Yusuf Alemdar'ın "Kıyıları halka kazandıracağız" sözüyle duyurduğu Sapanca Park'ın 6 kilometrelik ilk etabında sona gelindi.
Kırkpınar fuar alanından itibaren hazırlanan aydınlatma, bisiklet ve yürüyüş yolu, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle kıyı şeridi yepyeni bir görünüme kavuştu.
Estetik dokusuyla gün batımında eşsiz bir manzara sunan Sapanca Park, haftanın her günü yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlamaya başladı.
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu şehrin en büyük değeri olan Sapanca Gölü’müzü koruyup geleceğe miras bırakmak adına çıktığımız bu yolda gurur verici bir noktaya geldik. Kırkpınar’da göl kıyısını vatandaşlarımızın kullanımına açtığımızda ortaya çıkan manzara, hedefimizin ne kadar değerli ve isabetli olduğunu bize gösterdi. 37 kilometrelik göl kıyısını vatandaşlarımızın kullanımına açmak için başladığımız Sapanca Park’ın 6 kilometrelik ilk etabında sona yaklaşıyoruz. İlk günden ilgi odağı olan Sapanca Park, bugün her gün binlerce misafiri ağırlayan bir yaşam alanına dönüştü. Gün batımında eşsiz manzarası, ışıklandırması, yürüyüş ve bisiklet yolu ve peyzaj alanıyla inşallah Sapanca Park tamamlandığında çok daha güzel olacak" dedi.
Sapanca Park Projesi'nin ikinci etabında ise Sapanca Sahili'nin ilk noktasından Serdivan Gölpark'a kadar uzanan yaklaşık 10 kilometrelik kıyı hattının düzenleneceği belirtildi.
İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte Sapanca'dan Esentepe kıyılarına kadar uzanan 16 kilometrelik kesintisiz kıyı hattının vatandaşların kullanımına kazandırılması amaçlanıyor.