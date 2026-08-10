Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu şehrin en büyük değeri olan Sapanca Gölü’müzü koruyup geleceğe miras bırakmak adına çıktığımız bu yolda gurur verici bir noktaya geldik. Kırkpınar’da göl kıyısını vatandaşlarımızın kullanımına açtığımızda ortaya çıkan manzara, hedefimizin ne kadar değerli ve isabetli olduğunu bize gösterdi. 37 kilometrelik göl kıyısını vatandaşlarımızın kullanımına açmak için başladığımız Sapanca Park’ın 6 kilometrelik ilk etabında sona yaklaşıyoruz. İlk günden ilgi odağı olan Sapanca Park, bugün her gün binlerce misafiri ağırlayan bir yaşam alanına dönüştü. Gün batımında eşsiz manzarası, ışıklandırması, yürüyüş ve bisiklet yolu ve peyzaj alanıyla inşallah Sapanca Park tamamlandığında çok daha güzel olacak" dedi.