Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sapanca'nın kıyı şeridi yeni görünümüyle vatandaşlarla buluştu

        Sapanca'nın kıyı şeridi yeni görünümüyle vatandaşlarla buluştu

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sapanca Park projesiyle kıyıları halka kazandırılan Sapanca Gölü'nde yeni bir dönem başladı. Kırkpınar'dan itibaren 6 kilometre uzayan Sapanca Park'ın ilk etabı vatandaşların kullanımına açıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Yusuf Alemdar, "Ortaya çıkan manzara, hedefimizin ne kadar değerli ve isabetli olduğunu bize gösterdi" dedi. Sapanca Park Projesi'nin ikinci etabında ise Sapanca Sahili'nin ilk noktasından Serdivan Gölpark'a kadar uzanan yaklaşık 10 kilometrelik kıyı hattı düzenlenecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Ağustos 2026 - 19:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Sapanca kıyılarını vatandaşlarla buluşturan yeni yaşam alanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Yusuf Alemdar'ın "Kıyıları halka kazandıracağız" sözüyle duyurduğu Sapanca Park'ın 6 kilometrelik ilk etabında sona gelindi.

        2

        Kırkpınar fuar alanından itibaren hazırlanan aydınlatma, bisiklet ve yürüyüş yolu, peyzaj ve çevre düzenlemesiyle kıyı şeridi yepyeni bir görünüme kavuştu.

        3

        Estetik dokusuyla gün batımında eşsiz bir manzara sunan Sapanca Park, haftanın her günü yerli ve yabancı binlerce misafiri ağırlamaya başladı.

        4

        Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Bu şehrin en büyük değeri olan Sapanca Gölü’müzü koruyup geleceğe miras bırakmak adına çıktığımız bu yolda gurur verici bir noktaya geldik. Kırkpınar’da göl kıyısını vatandaşlarımızın kullanımına açtığımızda ortaya çıkan manzara, hedefimizin ne kadar değerli ve isabetli olduğunu bize gösterdi. 37 kilometrelik göl kıyısını vatandaşlarımızın kullanımına açmak için başladığımız Sapanca Park’ın 6 kilometrelik ilk etabında sona yaklaşıyoruz. İlk günden ilgi odağı olan Sapanca Park, bugün her gün binlerce misafiri ağırlayan bir yaşam alanına dönüştü. Gün batımında eşsiz manzarası, ışıklandırması, yürüyüş ve bisiklet yolu ve peyzaj alanıyla inşallah Sapanca Park tamamlandığında çok daha güzel olacak" dedi.

        5

        Sapanca Park Projesi'nin ikinci etabında ise Sapanca Sahili'nin ilk noktasından Serdivan Gölpark'a kadar uzanan yaklaşık 10 kilometrelik kıyı hattının düzenleneceği belirtildi.

        6

        İkinci etabın tamamlanmasıyla birlikte Sapanca'dan Esentepe kıyılarına kadar uzanan 16 kilometrelik kesintisiz kıyı hattının vatandaşların kullanımına kazandırılması amaçlanıyor.

        7
        8
        9
        10
        11
        12
        ÖNERİLEN VİDEO
        #sakarya haberleri
        #sapanca park
        #Sapanca Gölü
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        Çerçeve yasa Meclis'te!
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        ABD, Azerbaycan ve Ermenistan'dan ortak bildiri
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Kuşadası Belediyesi'ne 3. dalga operasyon: 14 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı'ndan açıklamalar
        Lukaku bitti bitiyor!
        Lukaku bitti bitiyor!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Barış Alper ve Osimhen'e vize yok!
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        Komşusunu öldürüp polisi aradı
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Kendi oyunumuzla turu geçmeye geldik"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        "Mücteba Hamaney'in sağlık durumu iyi"
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Kolombiya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Deniz Seki ameliyat oldu
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu ailesi ile bir araya geldi
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Galatasaray'dan Leao için yeni teklif!
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Şirin'in evinden 65 milyon TL'lik ziynet ve döviz çıktı
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi play-off'u!
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Opel yeniden Türkiye'de üretime başlıyor
        Demet Şener sırrını açıkladı
        Demet Şener sırrını açıkladı
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        "Bana kızdın mı başkanım?"
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        HT Spor'da yeni sezon coşkusu!
        İnşaat maliyetinde kırılım
        İnşaat maliyetinde kırılım