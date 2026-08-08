Uluslararası Keçiören Türk Dünyası Şöleni

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, programda yaptığı konuşmada Türk birliğinin korunması ve köklü tarihinin nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Tarih bize öğretmiştir ki Türk milleti ne zaman bir ve beraber olduysa dünyaya adalet, nizam ve huzur gelmiştir. Yüce Türk milletinin aziz insanları bizler bu dünya nizamında dava insanlık davasıdır diyen neslin evlatlarıyız. Bizim üzerimizde kendimizi insanlığa hizmet kılan mensubiyet şuurumuz vardır. İşte bu mensubiyet şuurunu gelecek nesillere aktarmak, o güzel Türk dünyasıyla ve o kültür kodlarının etkilediği İslam coğrafyasında o izleri yaşatmak için Keçiören’de Türk dünyası şölenini düzenliyoruz. Bundan sonra da bu ruhu gelecek nesillere aktaracağız. Öyle bir liderimiz, öyle bir Cumhurbaşkanımız var ki ilmek ilmek 25 yıl boyunca Türk dünyasının her köşesinde, Türklerin kültür kodlarının etkilediği tüm ülkelere öyle bir duruş göstermiş ki o duruşun adı elif gibi dimdik duruştur. İşte bu ismin adı dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizler Cumhurbaşkanımıza layık işler yapmaya çalışıyoruz. TÜRKSOY ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan`ımızın o güzel ekibinde yer alan, geçmişte kendini hep Türk dünyası için, bu güzel ülkenin varlığı için çalışmalar yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Kürşat Zorlu Başkanıma da sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şölenimiz Keçiören'imize, Ankara'mıza, Türkiye`mize hayırlara vesile getirsin. Türk dünyasının emrindeyiz. Hamımız da biriz, tümümüz de biriz. Var olsun Türk yurdu. Ne mutlu Türk'üm diyene."