Öğrencilerin gerçek çalışma ortamlarında deneyim kazanmasının önemine değinen Özkan, "Öğrencilerimizin eğitim sürecinde edindikleri teorik bilgileri uygulamayla pekiştirmelerini ve mesleklerini sahada öğrenmelerini çok önemsiyoruz. Böylece öğrencilerimiz hem mesleki bilgi ve becerilerini geliştiriyor hem de sahada karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretme konusunda deneyim kazanıyor" diye konuştu.