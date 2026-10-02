Seyfettin Çağlar da uzun yıllar bu yoğunlukta yağış görmediklerini dile getirerek, "Ben 67 yaşındayım ve bu seneye kadar böyle bir hava görmedim. Hava şartları yağmurlu gitti, fındıkta mağdur olduk. Şu anda tabii ki güneş bekliyoruz. Şu anda beklentimiz güneş. 20 gündür şu halde burada bekliyoruz. Gece gündüz nöbet tutuyoruz burada. Cenabıallah'tan umut kesilmez. İnşallah da güneş olur, biz de kuruturuz" ifadelerini kullandı.