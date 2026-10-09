Gazeteci Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları suçlaması ile İsmail Saymaz ve Murat Ağırel 'dezenformasyon' suçlamasıyla 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mustafa Balcı ve Şaban Sevinç sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Balcı ve Sevinç, 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.

İSMAİL SAYMAZ VE MURAT AĞIREL'E YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Soruşturma kapsamında İsmail Saymaz ve Murat Ağırel de ifade vermek için adliyeye geldi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Saymaz ve Ağırel, "imza" ve "yurt dışı çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol istemleriyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.

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Başsavcılık, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ise İsmail Saymaz ve Murat Ağırel'in "şüpheli" sıfatıyla ifadelerinin alınması için hazır edilmeleri talimatını vermişti.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın-yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikte yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç’in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.