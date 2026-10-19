Gaziantep OSB'de atıksu arıtma tesisi kurulacak

Gaziantep Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin kuracağı günlük 250 bin metreküp kapasiteli Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Projesi ile, tesiste fiziksel, kimyasal ve ileri biyolojik arıtma yöntemlerinin yanı sıra ozonlama ve ileri filtrasyon teknolojilerinin kullanılması amaçlanıyor. Projeyle günlük 40 bin metreküp arıtılmış suyun geri kazanılarak sanayide yeniden kullanılması hedefleniyor.

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek, projeyle doğal su kaynaklarına olan ihtiyacın azaltılacağını ifade etti. Sanayinin su arz güvenliğinin güçlendirileceğini belirten Şimşek, şunları kaydetti: "İleri arıtma teknolojileriyle donatılacak tesis, atıksuların arıtılmasının yanı sıra suyun geri kazanılarak sanayide yeniden kullanılmasını da sağlayacak. Böylece çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve üretimde sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedefliyoruz."

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Projenin ilk etabının yapım ihalesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 30 Ekim'de yapılacak.

*Fotoğraflar: İHA