Gaziosmanpaşa'da yarım asırlık sorun çözüldü

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karayolları Mahallesi'nde yıllardır çözüm bekleyen mülkiyet sorununda tapu devir teslimi gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği yetki doğrultusunda Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, hak sahiplerinin tapularına kavuşmasını sağlayacak süreçte önemli bir aşama tamamlandı.

Yaklaşık 50 yıldır devam eden ve yüzlerce parseli ilgilendiren sorunun çözülmesiyle birlikte tapu teslimi için süreç başlatıldı. İlk tapu, Başkan Vekili Eray Karadeniz tarafından hak sahibi Hüseyin Şahin'e verildi. 40 yıllık bekleyişin ardından tapusuna kavuşan Şahin, "Çok uğraştık. Şu zaman alacağız, bugün alacağız diye yıllarca bekledik ama alamadık. Bugüne nasipmiş. Başkanımızdan Allah razı olsun" dedi.

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Başkan Vekili Karadeniz de "200'ün üzerinde parseli ilgilendiren çok kapsamlı bir meseleyi bugün çözüm noktasına getirmiş bulunuyoruz. Hüseyin amcamız da onlardan biri. 40 yıllık bekleyişin ardından tapusuna kavuştu. Hüseyin amcamız mutlu, biz mutluyuz. Mahallemize ve ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Mülkiyet sorununun mahalledeki kentsel dönüşüm çalışmalarının önünde önemli bir engel oluşturduğuna dikkat çeken Başkan Vekili Karadeniz, "Komşularımız tapuları olmadığı için eski binalarını yıkıp yeniden yapamıyordu. Bu nedenle attığımız bu adım, yalnızca bir tapu teslimi değil, aynı zamanda mahallenin güvenli geleceği açısından da son derece önemli. Mülkiyet sorununun çözülmesiyle kentsel dönüşümün önündeki önemli bir engeli de kaldırmış olduk" şeklinde konuştu.

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Göreve başladıkları günden itibaren sorunun çözümü için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirerek, "Karayolları Mahallemizde yaklaşık 50 yıldır devam eden bir mülkiyet sorunu vardı. Komşularımız yıllardır tapularına kavuşmayı bekliyordu. Göreve başladıktan sonra Bakanlığımızla iletişimimizi ve yürüttüğümüz mesaiyi artırarak bu soruna kalıcı bir çözüm aradık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum da konuyla yakından ilgilendi ve çözüm için güçlü bir irade ortaya koydu. Kendisine destekleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla imar planlarında teşvik sağlayan düzenlemeler yaptıklarını belirten Karadeniz, finansman konusunda da önemli adımlar attıklarını söyledi. Karadeniz, "Devletimizin sürdürdüğü Yarısı Bizden Kampanyası ve belediyemizin hazırladığı teşvik edici imar planlarıyla komşularımızın dönüşüm sürecine adım atmasını bekliyoruz. Biz üzerimize düşeni yaptık, gerekli temel adımları attık. Şimdi komşularımızla birlikte Karayolları Mahallemizi daha güvenli ve sağlam yapılara kavuşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.