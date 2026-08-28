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        Haberler Gündem Güncel Gemide batma tehlikesi! Mürettebat tahliye edildi

        Gemide batma tehlikesi! Mürettebat tahliye edildi

        Karadeniz'de makine dairesi su alan ticari bir gemideki 13 kişi tahliye edildi. Açığa demirleyen geminin olumsuz hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 10:43 Güncelleme:
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        Gemide batma tehlikesi! Mürettebat tahliye edildi
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        Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi açıklarında su aldığı tespit edilen ticari gemideki 13 kişi tahliye edildi.

        AA'da yer alan habere göre Karadeniz'in 26 mil açıklarında Palau bayraklı "SVETOSLAVA" isimli ticari geminin makine dairesinin gece saatlerinde su aldığı bildirildi.

        Bunun üzerine bölgeye İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. TCSG-96 ve KB-40 botuyla gemiye ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gemide bulunan 13 kişiyi tahliye ederek İnebolu Limanı'na getirdi.

        Ambulanslarla İnebolu Devlet Hastanesine sevk edilen mürettebat, sağlık kontrollerinin ardından taburcu edildi.

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        Açığa demirleyen geminin olumsuz hava şartlarının düzelmesinin ardından kurtarılması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

        Fotoğraflar: İHA

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