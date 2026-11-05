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        Geri manevra faciası! Kamyon ve direk arasında kaldı!

        Denizli'de meydana gelen faciada, çöp toplama aracı ile elektrik direği arasında sıkışan temizlik işçisi Yakup Esen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        Facia! Kamyon ve direk arasında kaldı!

        Denizli’de çöp toplama aracı ile elektrik direği arasında sıkışan 45 yaşındaki temizlik işçisi Yakup Esen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        İHA'nın haberine göre olay Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 45 yaşındaki Yakup Esen, çöp toplama aracının geri manevrası sırasında araç ile elektrik direği arasında sıkıştı.

        112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ağır yaralanan Yakup Esen’i ambulansla Denizli Acil Durum Hastanesine sevk etti. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yakup Esen’in durumu akşam saatlerinde kötüleşti. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen talihsiz işçi hayatını kaybetti.

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        Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Yakup Esen’in vefatı sonrası Merkezefendi Belediyesi bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden çalışma arkadaşımız Yakup Esen’in hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Yakup Esen’e Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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