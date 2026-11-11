Geyikli-Bozcaada feribot seferleri iptal

Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
Giriş: 11 Kasım 2026 - 18:51 Güncelleme:
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00'de, Bozcaada'dan da saat 07.00 ve 10.00'daki seferlerin yapılacağı ifade edildi.
Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.
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