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        Haberler Gündem Güncel Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferleri iptal edildi

        Geyikli-Bozcaada hattındaki feribot seferleri iptal edildi

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 18:51 Güncelleme:
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        Geyikli-Bozcaada feribot seferleri iptal

        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli'den saat 08.00 ve 11.00'de, Bozcaada'dan da saat 07.00 ve 10.00'daki seferlerin yapılacağı ifade edildi.

        Açıklamada, tarifede bulunan diğer seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

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        #Çanakkale Haberleri
        #Geyikli
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