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        Haberler Gündem Politika Gıda takviyeleri için düzenleme: İçeriklerinin belirlenmesi Sağlık Bakanlığı yetkisinde olacak

        Gıda takviyeleri için düzenleme: İçeriklerinin belirlenmesi Sağlık Bakanlığı yetkisinde olacak

        AK Parti gıda takviyelerindeki sahteciliğe karşı kanun hazırlığı için harekete geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmesi için taslak düzenleme hazırlanmaya başladı. Peki düzenlemede neler var? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 09 Ekim 2026 - 15:30 Güncelleme:
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        Gıda takviyeleri için düzenleme

        AK Parti'de yeni kanun hazırlığı gündemde. AK Parti, taslak çalışmalarını sürdürdüğü sağlık alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifiyle gıda takviyelerine ilişkin düzenleme de yapacak. Gıda takviyeleri için yeni kriterler getirilecek.

        TAKVİYELERDEKİ MADDELERİN TÜRÜ VE ORANLARI BELİRLENECEK

        Teklifle mevcut uygulamada Tarım ve Orman Bakanlığı’nın denetiminde bulunan takviye edici gıdaların üretimi ve içerik denetiminin Sağlık Bakanlığı’na verilmesi planlanıyor. Takviyelerde kullanılan maddelerin türü ve oranlarının belirlenmesinde sağlık bakanlığı yetkili olacak. Ürünlerin etiketlerinde belirtilen içeriğin doğru olup olmadığı da denetlenecek. Teklifle üretim izninin Sağlık Bakanlığı’ndan alınması öngörülüyor.

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        ECZACILARDAN GIDA TAKVİYELERİNDEKİ SAHTECİLİĞE UYARI

        Eczacılar, gıda takviyelerindeki sahteciliğe karşı vatandaşları uyardı. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası, bu ürünlerin eczanelerden satın alınması gerektiğini belirtti. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, “Birçok ürüne bitkisel kökenli olması gerekçesinin arkasına sığınılarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onay alınmakta ve bunlar her yerde kontrolsüz, denetimsiz, eczacısız olarak vatandaşa satılmaktadır. Eczacı ya da doktora danışmadan gelişigüzel kullanılan bu ürünler böbrek, karaciğer, sindirim sistemi hastalıkları ve kemik erimesi gibi birçok soruna yol açabiliyor." dedi.

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