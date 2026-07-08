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        Haberler Gündem Çevre Giresun'da kahverengi kokarcaya karşı doğaya 1000 samuray arısı salındı

        Giresun'da kahverengi kokarcaya karşı doğaya 1000 samuray arısı salındı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele amacıyla doğaya 1000 samuray arısı salındı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, her yıl samuray arısı üretiminin arttığını belirterek, yıllık üretimin yaklaşık 1.6 milyona ulaştığını vurguladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 18:35 Güncelleme:
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        Giresun'da doğaya 1000 samuray arısı salındı

        Giresun'un Tirebolu ilçesinde kahverengi kokarcaya karşı doğaya 1000 samuray arısı salındı.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, ilçenin Karademir köyünde düzenlenen programda, kahverengi kokarca zararlısına karşı mücadeleyi vatandaşlarla işbirliği içinde sürdürdüklerini söyledi.

        Dilber, kahverengi kokarcanın ülkede 2017'de görüldüğünü belirterek, "Bakanlığımızın hazırladığı eylem planı kapsamında, kışlak alanlarda mücadeleyi önceleyen bir çalışma başlattık. 2023 yılında Türkiye'de ilk defa kahverengi kokarcanın doğal düşmanı olan samuray arısı üretmeye başladık. O yıl için 240 bin civarında doğal düşmanları doğaya saldık" dedi.

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        Her yıl samuray arısı üretiminin arttığına işaret eden Dilber, yıllık üretimin yaklaşık 1,6 milyona ulaştığını vurguladı.

        Kahverengi kokarcayla mücadelede sadece samuray arısı ya da kışlak ilaçlanmanın yeterli olmayacağının altını çizen Dilber, "Bakanlığımız imkanlarıyla doğada sülün ve keklik gibi doğal böcek yiyici türlerin popülasyonunu destekleyici çalışma takvimi yürüttük" diye konuştu.

        Dilber ve beraberindekiler, konuşmaların ardından cam tüplerin içindeki 1000 samuray arısını doğaya saldı.

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