Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Görevden alınan il başkanları ile görüştü

        Görevden alınan il başkanları ile görüştü

        CHP Grup Başkanı Özel, partisinin 52'si görevden alınmış 74 il başkanıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından, "Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 23:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Görevden alınan il başkanları ile görüştü

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün Çankaya’da bir otelde, partisinin 52’si görevden alınmış 74 il başkanıyla bir araya geldi. Özel, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Grup toplantımızı yaptık. Grup toplantımızdan sonra, Ankara’ya gelen, ilk günden beri bizimle birlikte yürüyen, CHP’nin seçilmiş il başkanları tarihe damgalarını vurdular. Partinin bütün krizli dönemlerini çok doğru yöneten bu arkadaşlarımız, burada da binaları, makamları, bütçeleri bir yana bırakıp Türkiye’nin geleceği için tarihi bir duruş gösteriyorlar. Siyasi partilerin içinde partiler kurulur, geçmişte de olmuştur. Ama bugün Türkiye’de bir ‘yeni’ kuruluyor ve bu yeni ilçe ilçe, mahalle mahalle, köy köy, il il yerelden kurularak geliyor. O kuruluşun mimarlarıyla durumumuzu değerlendirdik. Yeni parti, milletvekillerimiz tarafından kurulacak önümüzdeki günlerde ancak Anadolu’da örgütümüz tarafından hem de öyle sadece CHP’lilerle sınırlı olmayan, kapıları açık, ilçeleri, illeri ve Türkiye’yi kucaklayan Türkiye İttifakı’nın kurucularıyla birlikteydik. Bugüne kadar onlar bizi hiç yanıltmadılar, hiç yalnız bırakmadılar. Bugün de müthiş bir duruş gösteriyorlar. Son derece keyifli bir toplantıdan sonra hep birlikte iktidara yürümek üzere illerimize dağılıyoruz” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Basın mensuplarının “Yeni partiyi ana muhalefet partisi olarak Meclis’te ne zaman görebileceğiz?” şeklindeki sorusu üzerine Özel, “En yakın zamanda. Çok yakında, pek yakında” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Burası Haftasonu - 19 Temmuz 2026 (AHBAP Soruşturmasında Yeni Gözaltı)

        ABD ordusu 8. gecede İran'ı vurdu. ABD'nin İran operasyonları genişliyor. AHBAP soruşturmasında yeni gözaltı. İstanbul için 4 deprem senaryosu. Ukrayna Rusya'yı İHA'larla hedef aldı. Artık bunun adı "Sonsuz savaş" mı? Arjantin'e antipati neden arttı? Final maçı heyecanı İspanya'da nasıl? Yargıtay'da...
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı