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        Haberler Gündem Güncel "Güney Marmara Otoyolu"nda yeni gelişme: İmar planı değişikliklerine onay

        "Güney Marmara Otoyolu"nda yeni gelişme: İmar planı değişikliklerine onay

        Kocaeli'nin ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımlardan biri olan ve kamuoyunda "Güney Marmara Otoyolu" olarak bilinen Kocaeli-Yalova Otoyolu Projesi'nde yeni gelişme yaşandı. Proje kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar planı değişiklikleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından onaylandı. Planlar, bugünden itibaren 30 gün süreyle askıya çıkacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        "Güney Marmara Otoyolu"nda yeni gelişme

        Kamuoyunda "Güney Marmara Otoyolu" olarak bilinen Kocaeli-Yalova Otoyolu Projesi'nde önemli bir aşama daha geride kaldı.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve 1 Eylül 2025 tarihinde onaylanarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen plan değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14 Mayıs 2026 tarih ve 303 sayılı kararıyla kabul edildi. Böylece 1/50.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25.000 ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları ile 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri onay sürecini tamamladı.

        Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilmesi planlanan otoyol, Yalova ile Kocaeli arasındaki ulaşımı daha hızlı, güvenli ve kesintisiz hale getirecek. Projenin, Yalova Çiftlikköy yakınlarında İstanbul–İzmir Otoyolu'ndan başlayarak Gölcük'ün güneyinden ilerlemesi, Yuvacık Barajı'nın kuzeyinden geçip Cengiz Topel Havalimanı’nın güneyinde TEM Otoyolu'na bağlanması planlanıyor.

        TOPLAM 78 KİLOMETRE

        Toplam 78 kilometre uzunluğunda projelendirilen otoyolun 66 kilometresi ana yol, 12 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşacak. Altı şeritli (3 gidiş-3 geliş) olarak planlanan projede 8 tünel, 9 viyadük, 51 köprü ve 14 kavşak yer alacak. Tünellerin toplam uzunluğu ise yaklaşık 27,9 kilometreyi bulacak.

        Onaylanan planlar, bugünden itibaren (16 Temmuz Perşembe) 30 gün süreyle askıda kalacak. Bu süreçte vatandaşlar planları inceleyebilecek, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde görüşlerini iletebilecek. Projeye ilişkin detaylı bilgilere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerinden ve resmi internet sitesinde yer alan imar planı ilanları bölümünden ulaşılabilecek.

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        #kocaeli haberleri
        #kocaeli yalova otoyolu projesi
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