Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sarıyer'de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

        Sarıyer'de 4 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu

        Sarıyer'de 4 gündür haber alınamayan Sibel Gül (41) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Evde bir not ile boş ilaç kutuları bulunurken, Gül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 22:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Haber alınamayan kadın ölü bulundu

        Olay, saat 21.00 sıralarında İstinye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evinde yalnız yaşayan Sibel Gül’den yaklaşık 4 gündür haber alamayan komşuları, daireden koku gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri camdan girdikleri dairenin yatak odasında Sibel Gül'ün cesedini buldu.

        EVDE NOT VE BOŞ İLAÇ KUTULARI BULUNDU

        Polis ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerde, masa üzerinde Sibel Gül'e ait kimlik, bir not ile yaklaşık 15 adet boş ilaç kutusu bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gül'ün cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        RHM'de eğlenceli bir çocuk atölyesi

        Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki "Minik Dedektifler Göreve: Kayıp Kaplumbağanın İzinde" atölyesinde çocuklar 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günleri, Osman Hamdi Bey'in meşhur "Kaplumbağa Terbiyecisi" tablosundan kaybolan kaplumbağayı bulmaya çalışacak

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Kemal Kılıçdaroğlu ekibi şimdi ne yapacak?
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Fenerbahçe avantajı kaptı!
        Özel'den CHP'ye veda
        Özel'den CHP'ye veda
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        "Operasyonları güvenli bir şekilde sürdürmek için yeterli kaynağımız yok"
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        Kurtulmuş'tan çerçeve yasa turu
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        İlham Aliyev, Friedrich Merz ile görüştü
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Trump'tan İran mesajı: Yeni tesisi vuracağız
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        G.Saray, Lemina'yla uzattı!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Beşiktaş'ta ayrılıklar devam edecek!
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Temmuz 2026 haberleri
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Galatsaray'da Bruno olmazsa Diaz!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Bana dilencilik gibi geliyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        "Trump-Netanyahu görüşmesini engellemeye çalışıyor"
        DOA'da toplu iade açıklaması
        DOA'da toplu iade açıklaması
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        İşte Süper Lig'de uygulanacak yeni kurallar!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Dünyanın ilk selfie'sini çeken kişi kimdi?
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı