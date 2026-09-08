Habertürk TV Kurgu Şefi'nin acı günü
Habertürk TV Kurgu Şefi Okan Kalpakçıoğlu'nun eşi Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu'nun anne ve babası, Elazığ'da evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Giriş: 08 Eylül 2026 - 13:40 Güncelleme:
Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyü Ürünlü Mezrası’ndaki 2 katlı müstakil evde, gece saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde bulunan Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün hayatını kaybettiği belirlendi.
Habertürk TV Kurgu Şefi Okan Kalpakçıoğlu’nun eşi, NTV Kültür Sanat Editörü Gülnur Üykü Kalpakçıoğlu’nun anne ve babası olduğu öğrenilen Ağa Üykü ve Hayriye Üykü’nün cenazesi, Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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