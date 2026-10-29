Kaza, gece saatlerinde Hakkari-Van karayolunda Hakkari kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Erziki mevkisinde meydana geldi. Afganistan uyruklu göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüsün sürücüsü, jandarma ekiplerini görünce Akbulut Köyü yoluna girerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. YARALANAN 20 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkan minibüs, Erziki Deresi ne yuvarlandı. DHA nın haberine göre kazada, 12 yolcu kapasiteli minibüste bulunan 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.