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        Hatalı sollamada facia kıl payı!

        Bursa'da hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu, kazaya sebebiyet veriyordu. Facianın kıl payı atlatıldığı o anlar kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 09:48 Güncelleme:
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        Hatalı sollamada facia kıl payı!

        Bursa'da tek şerit yolda hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu, kazaya sebebiyet veriyordu. O anlar araç içi kamerasına yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, virajda sollama yapmak istedi.

        Bu sırada kendi şeridinde ilerleyen ve virajda karşısında hafriyat kamyonunu gören otomobil, frenleyerek yavaşladı. Hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu, saniye saniye araç içi kamerasıyla kaydedildi.

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