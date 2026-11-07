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        Hatay'da Deliçay'da toprak kaydı! Böyle görüntülendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Deliçay deresinin debisi yoğun yağışlar arttı. Debisi artan derenin yatağında toprak kayması yaşandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 13:39 Güncelleme:
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        Deliçay'da toprak kaydı! Böyle görüntülendi

        Hatay’da debinin arttığı Deliçay deresi yatağında yaşanan toprak kaymasıyla birlikte ağacın suya devrildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış bölgedeki derelerin debilerinin artmasına neden oldu.

        Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nden geçen Deliçay deresinin de debisi arttı. Debisi artan derenin yatağında toprak kayması yaşandı.

        Toprak kaymasında çevrede herhangi zarar oluşmazken toprağın ve yamaçta bulunan ağacın suya düştüğü anlar an be an cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #Hatay
        #Deliçay
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