Hatay'da denizde hortum oluştu

Hatay Dörtyol açıklarında denizde hortum oluştu
Hatay'da etkili olan yağışlı havayla birlikte Akdeniz'in Dörtyol ilçesi açıklarında hortum oluştu
Giriş: 04 Kasım 2026 - 19:05 Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı.
Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi.
Etkili olan yağışla birlikte sürücüler, göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Araçlarında ve su basan evlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dörtyol ilçesi açıklarında Akdeniz yüzeyinde hortum oluştu. Deniz yüzeyinde oluşan ve karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ