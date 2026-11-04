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        Hatay Dörtyol açıklarında denizde hortum oluştu

        Hatay'da etkili olan yağışlı havayla birlikte Akdeniz'in Dörtyol ilçesi açıklarında hortum oluştu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 19:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Hatay'da denizde hortum oluştu
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kodlu uyarıda bulunduğu Hatay'da sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olmaya başladı.

        Kentin kıyı kesimlerinde etkisini sürdüren yağışlı hava zaman zaman iç kesimlerde de kendini gösterdi.

        Etkili olan yağışla birlikte sürücüler, göle dönen yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Araçlarında ve su basan evlerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Dörtyol ilçesi açıklarında Akdeniz yüzeyinde hortum oluştu. Deniz yüzeyinde oluşan ve karaya ulaşmadan etkisini yitiren hortum, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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